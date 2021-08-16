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وزير الدفاع الأفغاني: اللعنة على غني وعصابته

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وزير الدفاع الأفغاني: اللعنة على غني وعصابته
Reuters
وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي
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وجه القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان الجنرال بسم الله محمدي انتقادا لاذعا للرئيس أشرف غني ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد.

وكتب محمدي على "تويتر": "قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته".

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وفي وقت سابق، وجه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله انتقادات حادة لغني بعد مغادرته البلاد، قائلا: "حقيقة إن الرئيس الأفغاني السابق غادر، ووضع الشعب والبلاد في هذا الوضع السيئ، سيحاسبه الله وشعب أفغانستان أيضا".

 

المصدر: CNN + RT

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