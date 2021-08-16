هنية يهنئ طالبان بـ"اندحار الاحتلال" عن أفغانستان

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، بـ"اندحار الاحتلال الأمريكي" عن أفغانستان.

وأشار في اتصال هاتفي إلى أن "زوال الاحتلال عن التراب الأفغاني هو مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي المقدمة منها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين".

وعبر هنية عن تمنياته لأفغانستان بـ"الوحدة والمنعة والازدهار"، مشيدا بـ"الأداء السياسي والإعلامي لحركة طالبان".

من جهته، أكد برادر "شكره وتقديره على هذا الاتصال، متمنيا لفلسطين وشعبها المظلوم أن يمن الله عليهما بالنصر والتمكين ثمرة لجهادهما ومقاومتهما الباسلة التي قدمت التضحيات وما زالت تقدم على طريق دحر الاحتلال وتحرير قبلتنا الأولى القدس وكافة أرض فلسطين".

ودعا برادر "الدول والشعوب لنصرة الشعب الفلسطيني".

من جهتها، باركت حركة "حماس" في وقت سابق للشعب الأفغاني "اندحار الاحتلال الأمريكي" عن أراضيه ولـ"طالبان على هذا الانتصار".

المصدر: RT