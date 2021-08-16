"حماس" تهنئ "طالبان" بـ"النصر"

باركت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، للشعب الأفغاني بـ"اندحار الاحتلال الأمريكي" عن أراضيه ولـ"طالبان على هذا الانتصار".

وقالت "حماس" في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة، وتهنئ حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاما مضت".

وأضافت: "وإذ تتمنى الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار، لتؤكد أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت بأن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله".

المصدر: موقع "حماس" الإلكتروني