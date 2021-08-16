ترامب يعلق على طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيانا مقتضبا يوم الاثنين علق فيه على التطورات الأخيرة في أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وأكد ترامب أنه كان من الأجدى سحب القوات من أفغانستان بطريقة مختلفة تماما.

وقال: "ليس الأمر في أننا غادرنا أفغانستان، وإنما في الطريقة غير المهنية التي غادرنا بها!".

وكان ترامب قد اعتبر أنه "حان الوقت كي يستقيل جو بايدن" على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان.

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وكتب في بيان أصدره: "عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان مع الارتفاع الهائل في الإصابات بكوفيد، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المعطّل".

وأشار في بيان آخر يوم الأحد إلى أن "ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري.. نظم إحدى أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي!".

ووقعت الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020 بالعاصم القطرية الدوحة اتفاقية مع حركة طالبان في عهد ترامب تعهدت بها واشنطن وحلف شمال الأطلسي بمغادرة أفغانستان بحلول 1 مايو 2021، وأعطت طالبان جملة من الضمانات في المقابل.

المصدر: RT