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كازاخستان تنفي وجود غني على أراضيها

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كازاخستان تنفي وجود غني على أراضيها
Reuters
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قالت وزارة خارجية كازاخستان، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني، غير موجود في الأراضي الكازاخستانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف في حديث بالهاتف لوكالة "نوفوستي": "أشرف غني غير موجود داخل أراضي كازاخستان".

وفي وقت سابق، قال أشرف غني، إنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، لكنه لم يحدد مكان تواجده الحالي.

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وأضاف غني في بيان على "فيسبوك" في أول تصريح له بعد خروجه من البلاد، أن الحركة باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وأن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابل كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن "طالبان" انتصرت.

  المصدر: نوفوستي

 

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