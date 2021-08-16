"نوفوستي": سقوط قتلى بعد إطلاق الجيش الأمريكي النار في مطار كابل

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادرها أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم بعدما أطلقت القوات الأمريكية النار في مطار كابل صباح اليوم الاثنين.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن هؤلاء الأشخاص ربما قتلوا نتيجة تعرضهم للدعس عندما حاول حشد من الأفغان ركوب طائرة لمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان قوله: "أنا خائف جدا هنا. يطلقون الكثير من الطلقات في الهواء.. رأيت أن فتاة تعرضت للدعس ولقيت مصرعها".

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ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه بحسب تعليقاتهم أنه لقتلى سقطوا في مطار كابول صباح اليوم.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية بمطار كابل اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية.

وأوضح المسؤول أنه كان من الصعب التحكم في الحشد وأن إطلاق النار في الهواء كان فقط لمنع حدوث فوضى.

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة "طالبان" العاصمة كابل أمس الأحد.

المصدر: وكالات