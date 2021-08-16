أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية لدى محاولتها انتهاك حدودنا

أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية أمس الأحد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم الوزارة قوله إنه "في 15 أغسطس، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوزبكية في منطقة شيرآباد بولاية صرخانداريا، بإحباط محاولة عبور طائرة عسكرية أفغانية بشكل غير قانوني لحدود أوزبكستان الجوية".

يتبع..