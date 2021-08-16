فنلندا تغلق سفارتها في كابل وتجلي دبلوماسييها

أكدت فنلندا، اليوم الاثنين، أنها ستغلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل على الفور وحتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية: "يجري إجلاء الدبلوماسيين من البلد".

وكان الموقف تصاعد في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت طالبان هجماتها على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وأفادت وسائل الإعلام يوم أمس الأحد بأن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية، فيما اعلن مسلحو طالبان في وقت لاحق من نفس اليوم أنهم دخلوا القصر الرئاسي.

وفيما فر رئيس الدولة أشرف غني، ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، أن الحرب انتهت.

المصدر: "رويترز" + RT