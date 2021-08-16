الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على ما إذا كان غني لا يزال رئيسا لأفغانستان

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية البتّ في موقفها تجاه ما إذا كانت تواصل الاعتراف بأشرف غني رئيسا لأفغانستان بعد مغادرته بلاده، واستيلاء "طالبان" على السلطة فيها.

ورد المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عندما سئل عمن اعترفت واشنطن به زعيما لأفغانستان بقوله: "هذا شيء نعمل عليه مع المجتمع الدولي".

ورفض برايس أيضا الإفصاح عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أجرى مكالمة هاتفية مع غني السبت الماضي، علم في ذلك الوقت بمكان الرئيس أو أبلغه غني برحيله.

وقال: "الوضع السياسي يتطور بسرعة كبيرة. سنترك الأمر للرئيس غني ليصف ما قاله للوزير"، مضيفا "لم يكن هناك انتقال رسمي للسلطة".

وتم انتخاب غني لأول مرة في عام 2014 خلفا للرئيس السابق حامد كرزاي الذي قاد أفغانستان بعد غزو الولايات المتحدة عام 2001.

المصدر: "رويترز"