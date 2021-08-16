أكثر من 60 دولة تدعو لفتح المجال أمام المواطنين والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان

أعلنت الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الأحد أن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان.

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وقالت الحكومة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وقطر وبريطانيا في البيان، إن من "يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية -والمساءلة- فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور".

وأضاف البيان: "الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي مستعدون لمساعدته".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر "تويتر": "الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في التأكيد على ضرورة إفساح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الرحيل. ينبغي أن تظل الطرق والمطارات والمعابر مفتوحة. وينبغي الحفاظ على الهدوء".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن من بين الدول الأخرى الموقعة على البيان المشترك اليمن وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وإستونيا وفنلندا واليونان وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأكملت حركة "طالبان" أمس الأحد سيطرتها على كافة أراضي أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل، وأعلنت أن الحرب قد انتهت وأن نوع الحكم وشكل النظام في البلاد سيتضح قريبا.

المصدر: "رويترز"