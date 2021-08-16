السفارة الروسية في كابل تحرسها طالبان.. وممثلو الحركة يؤكدون أن "شعرة للدبلوماسيين الروس لن تمس"

أكد ممثلو طالبان أن "شعرة واحدة لن تسقط من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان"، فيما صرح السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف بأن طالبان تؤمن السفارة بدلا من العسكريين الأفغان.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون "روسيا 24"، قال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف: "سفارتنا تحرسها طالبان. كان هناك تسليم واستلام اليوم: رحل العسكريون الأفغان، أولئك العسكريون من قوات الأمن الوطنية الأفغانية الذين كانوا يحرسوننا".

في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريبا جميع نقاط التفتيش الرئيسة في كابول.

وكان الوضع أفغانستان قد شهد تصعيدا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت طالبا هجماتها على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام يوم الأحد بأن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية، فيما أعلن مسلحون لطالبان في وقت لاحق من نفس اليوم أنهم دخلوا القصر الرئاسي.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لتفادي مجزرة"، في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن شكل الحكومة في الدولة سيتضح في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي