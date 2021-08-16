رئيسي: ندعو جميع الفرقاء الأفغان للتوصل إلى وفاق وطني

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان، والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار.

إقرأ المزيد

وقال رئيسي في تصريحات له اليوم الاثنين: "إيران سوف تسعى لتامين الاستقرار في افغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق و الجار للتوصل إلى وفاق وطني".

وأضاف أن "الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن تكون فرصة لتجديد الحياة و الأمن والسلام المستمر في هذا البلد".

وعبر رئيسي عن اعتقاد القيادة الإيرانية أن "الأمن و الاستقرار في أفغانستان لا يأتي إلا عبر احترام إرادة هذا الشعب المظلوم".

وقال: "إيران ترصد تطورات الأحداث في أفغانستان وتلتزم بسياسات حسن الجوار في علاقاتها مع هذا البلد".

الجيش الإيراني: حدودنا مع أفغانستان مؤمنة

من جهته، أكد نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني أنه "لا داعي لقلق المواطنين من أمن الحدود الشرقية"، وذلك بعد سيطرة مقاتلي حركة "طالبان" على كافة أراضي أفغانستان أمس الأحد.

وأضاف المسؤول: "لا تستطيع أي طائرة أو مسيرة أو جسم طائر دخول المجال الجوي الإيراني دون إشرافنا واطلاعنا.. جهوزية القوات المسلحة تضمن أمن الحدود".

المصدر: RT