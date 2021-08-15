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ظريف: العنف والحرب والاحتلال لم تكن طريقا لحل مشاكل أفغانستان

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ظريف: العنف والحرب والاحتلال لم تكن طريقا لحل مشاكل أفغانستان
AFP ATTA KENARE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العنف والحرب والاحتلال لم ولن تكن أبدا طريقا لحل المشاكل في أفغانستان.

وكتب على "تويتر" تعليقا على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تشكيل "لجنة تنسيقية": "مبادرة أخوتنا في لجنة التنسيق إلى جانب باقي القادة الأفغان بوسعها تشكيل الأرضية المناسبة للحوار والانتقال السلمي نحو سلام مستمر".

وأضاف: "إيران ستواصل مساعيها لتحقيق المصالحة في أفغانستان".


وأعلنت حركة "طالبان" دخول مقاتليها العاصمة الأفغانية كابل دون مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة إليها.
المصدر: RT

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