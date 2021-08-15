ظريف: العنف والحرب والاحتلال لم تكن طريقا لحل مشاكل أفغانستان

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العنف والحرب والاحتلال لم ولن تكن أبدا طريقا لحل المشاكل في أفغانستان.

وكتب على "تويتر" تعليقا على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تشكيل "لجنة تنسيقية": "مبادرة أخوتنا في لجنة التنسيق إلى جانب باقي القادة الأفغان بوسعها تشكيل الأرضية المناسبة للحوار والانتقال السلمي نحو سلام مستمر".

وأضاف: "إيران ستواصل مساعيها لتحقيق المصالحة في أفغانستان".

خشونت و جنگ، همانند اشغال، هیچگاه راه فیصله مشکلات افغانستان نبوده‌ و نخواهد بود.

ابتکار برادران در شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز گفتگو و انتقال مسالمت‌آمیز به صلح پایدار باشد.

جمهوری اسلامی ایران به کوشش خود برای مصالحه در افغانستان ادامه می‌دهد. https://t.co/U5cZG0j4wi — Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2021



وأعلنت حركة "طالبان" دخول مقاتليها العاصمة الأفغانية كابل دون مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة إليها.

المصدر: RT