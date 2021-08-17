واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأفغاني أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان، وأن الرئيس جو بايدن لم يتحدث مع قادة العالم حول أفغانستان.

National Security Adviser Jake Sullivan says President Biden has not yet spoken to any world leaders since Kabul fell to the Taliban pic.twitter.com/fM7ZpciBiK — Daily Caller (@DailyCaller) August 17, 2021

وفي إيجاز صحفي في البيت الأبيض، قال سوليفان: "كنا على علم باحتمال سيطرة طالبان على أفغانستان وكان ذلك في حساباتنا ونحن نعمل على ضمان منع أي تهديدات إرهابية تأتي من أفغانستان حاليا".

وأشار إلى "أننا لقد أثبتنا أنه يمكننا التصدي للإرهاب دون وجود عسكري دائم في مكان محدد"، مبينا أن "ما تم الكشف عنه خلال الشهر الماضي أثبت بشكل حاسم أنه كان سيتطلب تواجدا كبيرا للقوات الأمريكية لوقف هجوم طالبان، وذلك كان سيتسبب في سقوط ضحايا".

وأضاف: " بايدن لم يرد ارسال قوات إضافية لأفغانستان لمنع مقتل مزيد من الجنود الأمريكيين وهو يركز على تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة"، لافتا إلى "أننا قمنا بتدريب ودعم القوات الأفغانية وجاء الوقت لانسحابنا ومسؤوليتهم حماية شعبهم".

وأكد أنه "تم تأمين المجال الجوي في أفغانستان واستئناف الحركة الجوية وإجلاء المتعاونين ونحن ملتزمون بإنجاز عملية الإجلاء من أفغانستان"، موضحا أن "طالبان تعهدت بتأمين سلامة وصول المدنيين إلى مطار كابل".

وشدد سوليفان على أن "الرئيس بايدن كان يتابع التطورات في أفغانستان ساعة بساعة وكان يتخذ القرارات وهو يتحمل المسؤولية عن كل قرار، لكن هذا لا يغير حقيقة أن هناك أطرافا أخرى مسؤولة وهي اتخذت الإجراءات والقرارات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه".

المصدر: The Hill + cbsnews + PBS