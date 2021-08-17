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نائب الرئيس الأفغاني: "أنا الرئيس الشرعي المؤقت"

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نائب الرئيس الأفغاني:
Reuters
أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني
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قال أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إنه موجود في أفغانستان وإنه "الرئيس الشرعي المؤقت".

وكتب صالح عبر "تويتر": "وفقا للدستور الأفغاني، في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت"، مضيفا: "أنا حاليا داخل بلدي وأنا الرئيس الشرعي وأتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده الأحد الماضي، مع دخول "حركة طالبان" العاصمة كابل. وفي منشور على "فيسبوك"، قال غني إنه اتخذ هذه الخطوة "لتفادي إراقة الدماء".

المصدر: RT

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