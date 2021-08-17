نائب الرئيس الأفغاني: "أنا الرئيس الشرعي المؤقت"

قال أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إنه موجود في أفغانستان وإنه "الرئيس الشرعي المؤقت".

وكتب صالح عبر "تويتر": "وفقا للدستور الأفغاني، في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت"، مضيفا: "أنا حاليا داخل بلدي وأنا الرئيس الشرعي وأتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده الأحد الماضي، مع دخول "حركة طالبان" العاصمة كابل. وفي منشور على "فيسبوك"، قال غني إنه اتخذ هذه الخطوة "لتفادي إراقة الدماء".

المصدر: RT