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صحيفة: واشنطن تلغي إرسال كميات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان منعا لوقوعها بأيدي "طالبان"

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صحيفة: واشنطن تلغي إرسال كميات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان منعا لوقوعها بأيدي
Reuters
عناصر من طالبان في أفغانستان
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ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إرسال كميات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان، تزامنا مع استعداد حركة "طالبان" للسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هذه الخطوة جاءت لمنع وقوع مئات ملايين الدولارات في أيدي "طالبان".

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وأضافت أن "الولايات المتحدة تحظر وصول طالبان إلى الحسابات الحكومية التي يديرها البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأمريكية الأخرى، وتعمل على منع وصولها إلى حوالي نصف مليار دولار من الاحتياطي في صندوق النقد الدولي".

وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحيفة: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان".

 

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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