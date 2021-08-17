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ألمانيا توقف المساعدات الاقتصادية لأفغانستان

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ألمانيا توقف المساعدات الاقتصادية لأفغانستان
Reuters
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قررت ألمانيا قطع مساعداتها الاقتصادية لأفغانستان بعدما سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في البلاد الأحد الماضي.

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وزير الخارجية الألماني: إذا سيطرت
وزير الخارجية الألماني: إذا سيطرت "طالبان" وطبقت الشريعة الإسلامية فلن نمنح أفغانستان "سنتا واحدا"

أفادت بذلك اليوم الثلاثاء وكالة "د ب أ" نقلا عن وزير شؤون التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد موللر.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو أن بلاده لن تقدم "سنتا واحدا" لأفغانستان في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد و"طبقت الشريعة الإسلامية".

وذكر ماس أن برلين تقدم 430 مليون يورو سنويا لأفغانستان. وكان المبلغ المخصص لهذا الغرض في العام الحالي يساوي 250 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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