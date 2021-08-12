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وزير الخارجية الألماني: إذا سيطرت "طالبان" وطبقت الشريعة الإسلامية فلن نمنح أفغانستان "سنتا واحدا"

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وزير الخارجية الألماني: إذا سيطرت
AFP
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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لقناة تلفزيون "زد.دي.إف" أن بلاده لن تقدم أي دعم مالي لأفغانستان، في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية.

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وقال رئيس الدبلوماسية الألمانية: "نقدم 430 مليون يورو  (وهو ما يعادل 505 ملايين دولار) كل عام ولن نمنح منها سنتا واحدا إذا سيطرت طالبان على البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية".

وصرح مسؤولون اليوم الخميس بأن قوات الحكومة الأفغانية خاضت معارك مع مقاتلي حركة "طالبان" في عدة مدن وما حولها.

في هذه الاثناء، يواصل مقاتلو طالبان هجومهم، الذي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه قد يؤدي إلى سيطرتهم على العاصمة كابل خلال 90 يوما.

المصدر: مونت كارلو الدولية

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