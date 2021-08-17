"طالبان" تدعو لعقد مؤتمر دولي لمساعدة أفغانستان اقتصاديا

دعت حركة "طالبان" إلى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم المساعدة الاقتصادية لأفغانستان، معتبرة أن مساعدة الأفغان في إعادة إعمار البلاد "فريضة أخلاقية" بالنسبة لدول العالم.

وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في حوار مع "شبكة سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء ردا على سؤال كيف يمكن للحركة أن تدير أفغانستان ماليا في ظل انخفاض حجم المساعدات الدولية: "لدينا موارد طبيعية ضخمة. لدينا شعب دؤوب مجتهد. نأمل ونؤمن بشعبنا وقدراته".

وأضاف:

لكن لا شك أنه في المدى القصير نحتاج إلى مساعدة من دول أخرى. نحتاج إلى مساعدة لدفع رواتب المعلمين والمسؤولين وقوات الأمن. ندعو جميع الدول لمساعدتنا. أعتقد أن هناك حاجة إلى مؤتمر دولي حول تقديم المساعدة الاقتصادية لأفغانستان، مثل تلك التي عقدت في وقت سابق. ولا ينبغي أن يتم ذلك من أجلنا، بل من أجل الشعب الأفغاني.

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واعتبر سهيل أن مساعدة الأفغان في "إعادة بناء بلدهم وبدء حياة جديدة وفتح فصل جديد في تاريخ أفغانستان" تأتي بمثابة "واجب أخلاقي" لقادة العالم "لأنهم كانوا وراء تدمير أفغانستان خلال عشرين عاما".

المصدر: "سكاي نيوز"