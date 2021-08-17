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السفير الأمريكي في أفغانستان ينفي فراره من كابل

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السفير الأمريكي في أفغانستان ينفي فراره من كابل
Reuters
السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون
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سعى السفير الأمريكي في أفغانستان، إلى تبديد الشائعات القائلة بأنه قد فر مع موظفي السفارة من البلاد، مؤكدا عبر "تويتر" أنه لا يزال في كابل لمساعدة آلاف الأمريكيين والأفغان.

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وكتب السفير روس ويلسون في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أنه "خلافا للتقارير الكاذبة،
فإن طاقم السفارة الأمريكية وأنا لا نزال في كابل نعمل بجد لمساعدة آلاف المواطنين الأمريكيين والأفغان المستضعفين. إن التزامنا تجاه الشعب الأفغاني مستمر".

وفي تنبيه إضافي نشره عبر "تويتر" قال ويلسون: "نحن نساعد المواطنين الأمريكيين في المغادرة من أفغانستان. من فضلك لا تأتي إلى المطار حتى يتم إخطارك من قبل السفارة".

جاء ذلك، عقب فوضى عارمة شهدها مطار كابل، حيث توجه آلاف الأفغان في محاولة منهم للفرار من البلاد عبر الطائرات العسكرية الأمريكية.

وأظهرت مشاهد متداولة، عشرات الأفغان يعتلون سلالم طائرة، أو يركضون في مسار طائرة تحاول الإقلاع.

المصدر: RT

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