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بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

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بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان
Reuters
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان.

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وأصدر بايدن مذكرة توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاستخدام قانون مساعدة الهجرة واللاجئين، للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين والهجرة العاجلة غير المتوقعة للاجئين وضحايا النزاع والأشخاص المعرضين للخطر نتيجة الوضع في أفغانستان.

بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان
RT

وكان الرئيس الأمريكي قال إن خروج القوات الأمريكية كان في وقته المناسب، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر في دعم الشعب الأفغاني، وتشجيع الدبلوماسية الإقليمية، ودعم حقوق الإنسان.

المصدر: RT

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