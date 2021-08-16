7 نقاط في كلمة بايدن.. أسرع مما كنا نتوقع
فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن منتقدي إدراته بسبب ما حصل في أفغانستان بعد الانسحاب الذي اعتبره البعض مخجلا، بالقول إن خروج القوات كان في وقته المناسب.
7 نقاط في كلمة بايدن:
1- ما يحدث في أفغانستان مزعج، لكن ليس هناك ندم على قرار سحب القوات
2- كان الهدف من العملية الأمريكية في أفغانستان منع الهجمات الإرهابية على دولتنا، وقد تحقق هدفها
3- عدم سحب القوات من أفغانستان كان سيعني تصعيدا للنزاع وسيتطلب آلافا من العسكريين الإضافيين
4- لا يجب أن يموت الجيش الأمريكي في حرب لا تريد القوات الأفغانية خوضها
5- استسلم قادة أفغانستان وفروا، وانهار الجيش
6- أعطت الولايات المتحدة القوات الأفغانية كل ما تحتاجه، لكنها فشلت في منحها الإرادة للانتصار
7- سوف تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب الأفغاني، وتشجيع الدبلوماسية الإقليمية، ودعم حقوق الإنسان
المصدر: RT