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7 نقاط في كلمة بايدن.. أسرع مما كنا نتوقع

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7 نقاط في كلمة بايدن.. أسرع مما كنا نتوقع
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فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن منتقدي إدراته بسبب ما حصل في أفغانستان بعد الانسحاب الذي اعتبره البعض مخجلا، بالقول إن خروج القوات كان في وقته المناسب.

7 نقاط في كلمة بايدن:

1- ما يحدث في أفغانستان مزعج، لكن ليس هناك ندم على قرار سحب القوات

2- كان الهدف من العملية الأمريكية في أفغانستان منع الهجمات الإرهابية على دولتنا، وقد تحقق هدفها

3- عدم سحب القوات من أفغانستان كان سيعني تصعيدا للنزاع وسيتطلب آلافا من العسكريين الإضافيين

4- لا يجب أن يموت الجيش الأمريكي في حرب لا تريد القوات الأفغانية خوضها

5- استسلم قادة أفغانستان وفروا، وانهار الجيش

6- أعطت الولايات المتحدة القوات الأفغانية كل ما تحتاجه، لكنها فشلت في منحها الإرادة للانتصار

7- سوف تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب الأفغاني، وتشجيع الدبلوماسية الإقليمية، ودعم حقوق الإنسان

المصدر: RT

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