ترودو: كندا لن تعترف بحكومة "طالبان" في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده "لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان"، في وقت يتساءل المجتمع الدولي عن العلاقات المستقبلية مع الحركة التي سيطرت على الحكم في أفغانستان.

وقال ترودو على هامش مؤتمر صحفي في أونتاريو خصص لحملة الانتخابات التشريعية: "حين كانوا في الحكم قبل عشرين عاما، لم تعترف كندا بحكومتهم. لقد أسقطوا بالقوة حكومة منتخبة وحلوا محلها، وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب القانون الكندي".

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وباتت أفغانستان في قبضة حركة "طالبان" مع انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، فيما احتشد الآلاف من الأشخاص اليائسين في مطار كابول في محاولة للهرب وسط حالة من الفوضى العارمة.

المصدر: "أ ف ب"