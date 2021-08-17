 
مباشر

ترودو: كندا لن تعترف بحكومة "طالبان" في أفغانستان

أخبار العالم

ترودو: كندا لن تعترف بحكومة
Reuters ANDREJ IVANOV
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2w2

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده "لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان"، في وقت يتساءل المجتمع الدولي عن العلاقات المستقبلية مع الحركة التي سيطرت على الحكم في أفغانستان.

وقال ترودو على هامش مؤتمر صحفي في أونتاريو خصص لحملة الانتخابات التشريعية: "حين كانوا في الحكم قبل عشرين عاما، لم تعترف كندا بحكومتهم. لقد أسقطوا بالقوة حكومة منتخبة وحلوا محلها، وهم يشكلون مجموعة إرهابية بحسب القانون الكندي".

إقرأ المزيد
"طالبان" تدخل القصر الرئاسي في كابل

وباتت أفغانستان في قبضة حركة "طالبان" مع انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، فيما احتشد الآلاف من الأشخاص اليائسين في مطار كابول في محاولة للهرب وسط حالة من الفوضى العارمة.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا