ستولتنبرغ: تركيزنا منصب في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء من أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إن "تركيزنا منصب في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء".

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وأضاف أنه يجب أن تنتقل السلطة سلميا في أفغانستان إلى حكومة تضمن حقوق الجميع.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن سرعة انهيار الجيش الوطني الأفغاني في مواجهة تقدم طالبان كانت مفاجأة، وهناك دروس يمكن لحلف الناتو الاستفادة منها، لكن التركيز الرئيسي اليوم هو على إخراج الأشخاص المستضعفين خارج البلد.

وقال ستولتنبرغ إن على طالبان منع أفغانستان من الانزلاق مرة أخرى لتصبح أرضا خصبة للإرهاب.

وقال للصحفيين في بروكسل "أولئك الذين يتولون السلطة الآن يتحملون مسؤولية ضمان ألا يستعيد الإرهابيون الدوليون موطئ قدمهم".

المصدر: رويترز