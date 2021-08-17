متحدث باسم البنتاغون: أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الثلاثاء، إن أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا.

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وأضاف المتحدث في تصريح صحفي لقناة "سي أن أن" أن هناك ثلاث قواعد في الولايات المتحدة على استعداد لاستيعاب ما يصل إلى 22000 من الحلفاء الأفغان في الأسابيع القادمة.

وتابع كيربي: "تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكانها نقل 5000 إلى 9000 شخص يوميا خارج كابل".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل الحفاظ على الأمن في مطار كابل حيث يوجد هناك ما يقارب من 3500 جندي.

كما أكد المتحدث بتصريح لقناة "MSNBC"، أن "واشنطن ما زالت ملتزمة بخفض قوتها بأفغانستان، وستسعى لإجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الأمريكيين والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة".

وقال كيربي: "نحن لا نزال ملتزمين بإكمال هذا الانسحاب بطريقة آمنة ومنظمة، وبذل قصارى جهدنا لإخراج أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين، بالإضافة إلى العديد من هؤلاء المترجمين الفوريين"، الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

وأضاف: "سنعمل بجد في الأسابيع المقبلة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم من البلاد".

المصدر: رويترز