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السفير الروسي في أفغانستان يتحدث عن نتائج لقائه مع ممثلي طالبان

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السفير الروسي في أفغانستان يتحدث عن نتائج لقائه مع ممثلي طالبان
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 قال السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، إنه عقد اجتماعا مع ممثلين عن حركة طالبان في كابل اليوم، ووصف اللقاء بالإيجابي والبناء.

 وذكر السفير، أنه التقى مع ممثلين من الأوساط العليا لطالبان في العاصمة الأفغانية، وأضاف: "اتسم اللقاء بالطابع البناء والإيجابي".

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وأشار السفير إلى أن ممثلي الحركة أكدوا له على أن نهجها تجاه روسيا، جيد جدا وفي غاية الودية.

وأكد ممثلو طالبان، الضمانات الأمنية للسفارة الروسية في كابل.

وقال السفير: "لن تكون هناك عقبات أمام عمل السفارة، ولن يكون هناك تدهور في الوضع مقارنة بالحكومة السابقة. كل احتياجاتنا ستلبى".  

المصدر: نوفوستي

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