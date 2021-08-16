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السفير الروسي يشيد بحراسة "طالبان" للسفارة الروسية في كابل

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السفير الروسي يشيد بحراسة
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مسلحون من حركة "طالبان"
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أكد السفير الروسي لدى كابل دميرتي جيرنوف أن مبنى السفارة الروسية يخضع لحراسة مشددة من مقاتلي حركة "طالبان"، مشيدا بأدائهم وسهرهم على سلامة طاقم السفارة الروسية في عاصمة بلادهم.

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وقال في تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي تقع السفارة تحت حراسة عدد كبير من مقاتلي طالبان. تركوا لدينا انطباعا جيدا جدا عنهم، رجالا متعقلين ومسلحين جيدا، حيثوا فرضوا طوقا محكما حول المبنى كيلا يتمكن أي إرهابي أو أحمق من التسلل إلينا".

المصدر: "نوفوستي"

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