البيت الأبيض: نحن على اتصال مع روسيا والصين حول عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا والصين حول عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "نحن بلا شك على اتصال مع روسيا والصين، ونعمل على إجلاء الرجال والنساء من أفغانستان، بمن فيهم طالبي التأشيرات الخاصة، وغيرهم".

وأضافت أن "هدفنا في أفغانستان تنفيذ وعود الرئيس، وخاصة حماية الرجال والنساء الذين كانوا يخدمون بلادنا خلال السنوات الـ20 الماضية تقريبا".

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وحسب التقارير الإعلامية، فإن نحو 18 ألف أفغاني معظمهم من المترجمين، ونحو 53 آلف شخص من أفراد عائلاتهم، يسعون للحصول على التأشيرات الأمريكية الخاصة.

وقررت الإدارة الأمريكية إجلاء مواطنين أفغان دون انتظار إتمام الإجراءات لمنحهم التأشيرات.

وفي حال عدم منح التأشيرات للمواطنين يتم إجلاؤهم الآن، فيما لا توجد ضمانات لعدم ترحيلهم إلى أفغانستان.

المصدر: تاس