ميركل: يجب بحث إمكانية إقامة اللاجئين الأفغان في المنطقة قبل مناقشة استقبالهم في الاتحاد الأوروبي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى بحث إمكانية إقامة اللاجئين من أفغانستان في دول مجاورة قبل مناقشة إيوائهم في أراضي الاتحاد الأوروبي.

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وقالت ميركل: "قبل الحديث عن حصص (من اللاجئين إلى أوروبا)، يجب أن نتحدث أولا عن فرص جيدة للاجئين في جوار أفغانستان.. وقد تكون الخطوة الثانية هي بحث استقبال خاضع للمراقبة ومدعوم (من الحكومات) للاجئين في الدول الأوروبية".

وأضافت المستشارة الألمانية أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء هذا الموضوع "لا تخلو من تعقيد".

المصدر: "نوفوستي"