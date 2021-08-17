انطلاق مناورات للجيش الروسي في طاجيكستان

قالت الدائرة العسكرية المركزية، في بيان لها إن حوالي ألف عسكري روسي من القاعدة رقم 201 في طاجيكستان باشروا بتنفيذ تدريبات لتحسين مهاراتهم القتالية.

وأضاف البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "توجه حوالي 1000 عسكري روسي من القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان، إلى ميداني التدريب في لياور وسامبولي، بهدف رفع الجاهزية القتالية. ويشارك في التدريبات عناصر من قوات المدفعية والهندسة العسكرية والدفاع الجوي، والحرب الالكترونية، وقوات الدفاع الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. وستقوم هذه القوات، خلال فترة شهر، بتنفيذ المهمات، كل حسب اختصاصها".

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ونوه البيان، بأن وحدات المدفعية، ستنفذ أكثر من 20 عملية رماية قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" ومن بطاريات المدفعية الذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" و "أكاسيا"، وكذلك سيتم تنفيذ رمي قتالي من مدافع الهاون لتدمير العدو في الجبال باستخدام قذائف هاون من عيار 120 مم "ساني".

وستقوم منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-300"، بالتعاون مع أطقم الأنظمة المحمولة المضادة للطائرات "فيربا" و "إيغلا" بالتصدي للأهداف الجوية للعدو المفترض على أهداف القاعدة العسكرية.

وستقوم وحدات الحرب الالكترونية، بالتدرب على مكافحة الدرونات، والتشويش على وسائل الاتصالات. وسيقوم عناصر الهندسة العسكرية بالتدرب على عمليات كشف الألغام وإتلافها، وتجهيز التحصينات.

المصدر: نوفوستي