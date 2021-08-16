منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخطط لمناورات عسكرية قرب حدود أفغانستان

أفاد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن بلدان المنظمة تخطط لإجراء مناورات عسكرية في طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية في المسقبل القريب.

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وقال زاس بعد مكالمته الهاتفية مع وزير الدفاع الطاجيكستاني، اليوم الاثنين، إن تغير السلطة في أفغانستان يؤثر بشكل جدي على أمن بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة في منطقة الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وأكد استعداد بلدان المنظمة لاتخاذ إجراءات أمنية جماعية للدفاع الذاتي حال ظهور تهديدات لها.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن قوات الأمن الطاجيكية تسيطر على الوضع على الحدود بين البلدين، مضيفا ألا حاجة في استخدام آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: سبوتنيك