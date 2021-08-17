سلاح الجو الأمريكي يحقق في سقوط أشخاص من طائرة C-17 خلال عمليات إجلاء من أفغانستان

أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه باشر التحقيق في سقوط عدة أشخاص من طائرة C-17 فوق مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل بتاريخ الـ15 من أغسطس الجاري خلال عمليات الإجلاء عن كابل.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لها يراجع حادثا وقع في مطار كابل يوم الاثنين قتل فيه عدة أشخاص عندما اجتاح مئات المدنيين الأفغان الذين كانوا يائسين لمغادرة البلاد طائرة شحن من طراز C-17 أثناء محاولتها الإقلاع.

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ولم يذكر سلاح الجو عدد القتلى، وأضاف أنه تم العثور على رفات بشري في عجلة الطائرة بعد وقت طويل من هبوطها في قاعدة العديد الجوية في دولة قطر.

وشوهدت مقاطع فيديو للحادث، بما في ذلك صور لأشخاص يسقطون من الطائرة عند إقلاعها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

والتقطت الصور الفوضى الأولية لعملية الإخلاء بتوجيهات أمريكية أعقبت سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت القوات الجوية إن الطائرة "C-17 Globemaster III" هبطت في مطار كابل لتسليم معدات لجهود الإجلاء، مشيرة إلى أنه وقبل أن يتمكن الطاقم من تفريغ الحمولة كانت الطائرة محاطة بمئات المدنيين الأفغان الذين قاموا بتثبيط المحيط الأمني.

وتابعت قائلة إنه وبسبب الوضع الأمني ​​الذي كان يزداد سوء قرر الطاقم الإقلاع.

ووثق أحد الأفغان فيديو أثناء "رحلته على عجلة" طائرة "سي 17" الأمريكية وسط الذعر والفوضى بين الأشخاص اليائسين في مطار كابل يوم الاثنين.

المصدر: وكالات