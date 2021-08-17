"طالبان" تعلن حظر زراعة المخدرات بمختلف أنواعها في أفغانستان

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء، أن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتبارا من اليوم.

وفي مؤتمر صحفي في كابل قال مجاهد: "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".

وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.

وأكد مجاهد أيضا أن مقاتلي "طالبان" يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان.

كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.

وذكر مجاهد أن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن "طالبان" لا تريد أن يغادروا البلاد.

كما أكد عزم "طالبان" على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا على أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة في إطار الشرع الإسلامي والقانون.

المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام