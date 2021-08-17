طهران: بعثتنا الدبلوماسية لدى أفغانستان تواصل عملها

أكدت طهران، اليوم الثلاثاء، أن "السفارة الإيرانية لدى أفغانستان تواصل مهامها ولم تغلق أبوابها".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "السفارة الإيرانية لدى كابل تواصل مهامها"، مشيرا إلى أنها "لم تغلق أبوابها".

وأوضح خطيب زاده أن "القنصلية الإيرانية في مدينة هرات الإيرانية أيضا تواصل نشاطاتها، ولم تغلق".

وكان سعيد خطيب زاده قد أعلن في وقت سابق، أن "طهران تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان، ومستعدة للإسهام في حشد إجماع إقليمي على دعم أفغانستان".

وقال زاده: "نتابع عن كثب التطورات في أفغانستان ومستعدون لتقديم ما بوسعنا لتسهيل الحوار الأفغاني والمصالحة كما ندعم مبادرة لجنة التنسيق الأفغانية".

وأضاف: "في هذه المرحلة الخطيرة نقف إلى جانب الشعب الأفغاني كما فعلنا دائما ونبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى السلام والاستقرار هناك".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بضبط النفس والتطلع إلى مستقبل البلاد وألا يسمحوا باستغلال الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المتطرفة".

المصدر: RT