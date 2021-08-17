تشاووش أوغلو: تركيا تنظر إلى رسائل "طالبان" بشكل إيجابي

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء بأن أنقرة تنظر إلى رسائل "طالبان" بشكل إيجابي حتى الآن وستدعم وحدة وسلام أفغانستان.

إقرأ المزيد

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، إن تركيا تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف الأفغانية بما في ذلك "طالبان".

وقال: "نثمن دور قطر في الملف الأفغاني، الآن نحتاج إلى إحلال الهدوء في أفغانستان، وما يصدر عن طالبان حتى الآن من تصريحات سواء بخصوص الأجانب أو البعثات الدبلوماسية أو الشعب الأفغاني، ننظر إليها بإيجابية، وآمل أن تنعكس هذه التصريحات على أفعال الحركة".

وأشار الوزير التركي إلى حدوث نوع من الفراغ على إثر مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وأن "طالبان" استغلت ذلك ودخلت العاصمة كابل وتولت فعليا إدارة الدولة.

وتابع: "ثمة شخصيات مهمة مثل حامد كرزاي وعبد الله عبد الله، لا يزالون في كابل، ويستعدون لإجراء محادثات مع طالبان".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن بلاده ستواصل دعم الاستقرار والسلام في أفغانستان وتنميتها الاقتصادية.

وأكد أن أنقرة ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين حول أمن مطار كابل، وعملية انتقال السلطة في أفغانستان، مضيفا أن رحلات الإجلاء ستستمر مع تأمين المطار.

المصدر: وكالات