تركيا تجري اتصالات مع الولايات المتحدة وقطر حول أحداث أفغانستان

أفادت الخارجية التركية بأن الوزير مولود تشاووش أوغلو عقد عددا من الاتصالات الهاتفية الدولية بشأن تطور الأحداث في أفغانستان.

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وحسب الوزارة، فإن تشاووش أوغلو بحث موضوع أفغانستان أمس الاثنين مع كل من نظرائه الأمريكي أنتوني بلينكن والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما أجرى تشاووش أوغلو مكالمات مع وزراء خارجية كل من ألمانيا وأذربيجان وجورجيا وكرواتيا والدنمارك، إضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

ولم تذكر وسائل الإعلام التركية أي تفاصيل حول تلك الاتصالات.

يأتي ذلك غداة سيطرة حركة "طالبان" على كافة أراضي أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل، وسط استمرار عمليات إجلاء تتسم بحالة من الفوضى في مطار كابل للمواطنين الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة البلاد خوفا من تدهور الوضع الأمني وتداعيات وصول "طالبان" إلى السلطة.

وأمس نقلت وكالة "رويتر" عن مصدرين أمنيين تركيين أن "أنقرة تخلت عن خططها لتأمين مطار كابل بعد انسحاب الناتو من أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني إذا طلبت طالبان ذلك".

المصدر: وسائل إعلام تركية