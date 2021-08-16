"رويترز": تركيا تتخلى عن خطتها لتأمين مطار كابل وتؤكد استعدادها للدعم الفني إذا طلبت "طالبان" ذلك

أكد مصدران أمنيان تركيان لـ"رويترز" أن "أنقرة تخلت عن خططها لتأمين مطار كابل بعد انسحاب "الناتو" من أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني إذا طلبت "طالبان" ذلك".

وقال المصدران للوكالة إنه "على خلفية "الفوضى الكاملة" في المطار، فإن عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة توقفت تلقائيا".

إقرأ المزيد

وأضافا: "مع ذلك، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار بحال طلبت حركة "طالبان" ذلك".

وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات "الناتو" وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت أسابيع.

المصدر: "رويترز" + RT