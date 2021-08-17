مسؤول في "طالبان": أوامر لأعضاء الحركة باحترام الأجانب في أفغانستان

قال مسؤول كبير في حركة "طالبان" اليوم الثلاثاء إن الحركة أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط وعدم دخول أي مبان دبلوماسية أو اعتراض أي سيارات تابعة لسفارات.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "صدرت أوامر لأعضاء طالبان على كافة المستويات بضمان احترام وجود أي بلد في أفغانستان".

كما ناشدت "طالبان"، حسب المسؤول، كل الأفغان مواصلة أنشطتهم الاقتصادية الطبيعية وطلبت من المواطنين الذهاب إلى أعمالهم كالمعتاد.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة "فرانس برس" بأن "طالبان" أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، وحثت على "العودة إلى العمل".

وفي وقت سابق أكدت السفارة الروسية في كابل أن "طالبان" تعهدت بضمان سلامة البعثات الدبلوماسية في كابل، بما فيها البعثة الروسية.

المصدر: "رويترز"