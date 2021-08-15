"طالبان" تتعهد بضمان سلامة البعثات الدبلوماسية في كابل بما فيها الروسية

أكدت السفارة الروسية في كابل أن حركة "طالبان" تعهدت بضمان سلامة البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابل، بما فيها البعثة الروسية.

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وقال المتحدث باسم السفارة نيكيتا إيشينكو، لـRT: "كان هناك اليوم شعور بنوع من فراغ السلطة في كابل مع سماع الأعيرة النارية وورود تقارير عن حوادث نهب في المدينة، غير أن الوضع لم ينزلق إلى حدوث انفلات أمني".

وتابع: "لقد اتخذت السفارة إجراءات عدة لضمان أمنها ولا شيء في الوقت الراهن يهدد حياة أعضاء البعثة أو سلامتهم. طالبان تضمن أمن البعثات الدبلوماسية بما فيها بعثتنا، وسفارتنا تواصل عملها بشكل طبيعي".

المصدر: RT