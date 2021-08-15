 
مباشر
عاجل
"طالبان" تعلن دخول مسلحيها بعض مناطق كابل

السفارة الروسية في كابل: الوضع في المدينة متوتر لكن لا تهديد على بعثتنا الدبلوماسية

أخبار العالم

السفارة الروسية في كابل: الوضع في المدينة متوتر لكن لا تهديد على بعثتنا الدبلوماسية
Facebook@rusembafg
السفارة الروسية في كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r26h

أكدت السفارة الروسية في كابل اليوم الأحد عدم وجود ضرورة لإجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من العاصمة الأفغانية على الرغم من توتر سببه دخول مسلحي "طالبان" مشارف المدينة.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: لا نخطط لإجلاء سفارتنا من كابل
الخارجية الروسية: لا نخطط لإجلاء سفارتنا من كابل

وقال نيكيتا إيشينكو، المتحدث باسم السفارة: "الوضع في كابل لا يخلو من التوتر لكن لا توجد أي أعمال قتالية في المدينة. وبحسب معلوماتنا فثمة اتصالات سياسية تجري بين الطرفين في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث أنه "لا توجد تهديدات للسفارة ولا حاجة إلى إجلاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في "عدد من المناطق البعيدة" في العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابل وسط توقعات بانتقال السلطة إلى الحركة في أقرب وقت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا