السفارة الروسية في كابل: الوضع في المدينة متوتر لكن لا تهديد على بعثتنا الدبلوماسية

أكدت السفارة الروسية في كابل اليوم الأحد عدم وجود ضرورة لإجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من العاصمة الأفغانية على الرغم من توتر سببه دخول مسلحي "طالبان" مشارف المدينة.

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وقال نيكيتا إيشينكو، المتحدث باسم السفارة: "الوضع في كابل لا يخلو من التوتر لكن لا توجد أي أعمال قتالية في المدينة. وبحسب معلوماتنا فثمة اتصالات سياسية تجري بين الطرفين في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث أنه "لا توجد تهديدات للسفارة ولا حاجة إلى إجلاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في "عدد من المناطق البعيدة" في العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابل وسط توقعات بانتقال السلطة إلى الحركة في أقرب وقت.

المصدر: RT