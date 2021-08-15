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مصادر دبلوماسية لـ"رويترز": وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي سيترأس الحكومة الانتقالية

الخارجية الروسية: لا نخطط لإجلاء سفارتنا من كابل

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الخارجية الروسية: لا نخطط لإجلاء سفارتنا من كابل
www.afghanistan.mid.ru
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أكد مسؤول رفيع في الخارجية الروسية أن موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابل في ظل دخول مقاتلي حركة "طالبان" أطراف العاصمة الأفغانية والتوقعات بانتقال السلطة إلى الحركة في أقرب وقت.

وقال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم الأحد: "ليس هناك استعدادات لإخلاء السفارة. أنا على اتصال بسفيرنا، إنهم يعملون بهدوء ويراقبون تطورات الأحداث عن كثب".

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وأضاف كابولوف أن "طالبان" ضمنت الأمن ليس للسفارة الروسية فقط بل وللبعثات الدبلوماسية للدول الأخرى أيضا.

وقال: "لقد تلقينا مثل هذه الضمانات منذ فترة طويلة، والأمر لا يتعلق بروسيا فقط، وتشمل الضمانات سلامة الجميع".

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل، وذلك بعدما أعلن عدد من الدول في الأيام الأخيرة عن إغلاق سفاراتها في أفغانستان وإجلاء موظفيها.

المصدر: نوفوستي

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