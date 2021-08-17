قرقاش: تصريحات "طالبان" مشجعة

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش تصريحات حركة "طالبان" الأخيرة بعد الاستيلاء على السلطة في أفغانستان، أنها تصريحات مشجعة.

وكتب قرقاش على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة".

في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالاوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال

العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار. ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2021

وأضاف: "فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار".

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وتابع: "ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار".

وكانت حركة "طالبان" قد عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء، أكدت خلاله عدم نيتها مهاجمة الدول المجاورة وعزمها على محاربة تهريب المخدرات وضمان حقوق المرأة "في إطار الشريعة الإسلامية".

المصدر: RT