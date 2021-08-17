"طالبان": على الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان حتى 11 سبتمبر ونتعهد بعدم مهاجمتها

حث مسؤول رفيع في حركة "طالبان" الولايات المتحدة على إكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، مؤكدا التزام الحركة بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

وقال المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين في حديث لقناة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء: "لقد أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم قبل الحادي عشر من سبتمبر. فإذن يجب عليهم سحب كل قواتهم، ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتهم. ولم نهاجمهم".

Taliban spokesperson Suhail Shaheen says the US should "withdraw all their forces" by 11 September, but adds "we are committed not to attack them"



Read the latest on the situation in Afghanistan here: https://t.co/qPs0VmYVd5pic.twitter.com/5NX1MrqzXg — Sky News (@SkyNews) August 17, 2021

وأضاف شاهين أنه يتعين على جميع قادة العالم احترام تطلعات شعب أفغانستان ورغباته، ومساعدة الأفغان في إعادة بناء بلادهم.

المصدر: "سكاي نيوز"