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مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد دورة استثنائية حول أفغانستان

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مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد دورة استثنائية حول أفغانستان
Reuters Denis Balibouse
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أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجلس سيعقد في الـ24 من أغسطس الجاري بجنيف دورة استثنائية لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الدورة ستعقد بطلب من مندوبي أفغانستان وباكستان ومنسق منظمة التعاون الإسلامي نظرا "للقلق البالغ إزاء الوضع في أفغانستان.

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وأيد ما مجموعه 89 دولة طلب عقد الدورة الاستثنائية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الاستثنائية الـ 31 منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006.

يذكر أن العديد من الدول والمنظمات الدولية أعربت عن قلقها إزاء الوضع في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على البلاد، لكن الحركة أكدت يوم الثلاثاء عزمها على ضمان حقوق المرأة "في إطار الشريعة الإسلامية".

المصدر: تاس

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