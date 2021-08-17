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السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق

أخبار العالم العربي

السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز
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أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة تتابع الأحداث الجارية في أفغانستان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

وقال المجلس في بيان صحفي إنه جرى خلال جلسة المجلس كذلك، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، استعراض جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وعلى الساحة اليمنية، جدد المجلس موقف المملكة "الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث، ما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقه، والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة".

المصدر: "واس"

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