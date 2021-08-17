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"طالبان": لدينا علاقات جيدة مع باكستان وروسيا والصين

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Reuters SERGEI KARPUKHIN
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقادة وفد من "طالبان" خلال إحدى جولات الحوار الأفغاني في موسكو
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صرح متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية بأن الحركة ليس لديها "حلفاء" لكنها تتمتع بعلاقات جيدة مع باكستان وروسيا والصين.

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وقال المتحدث باسك "طالبان" سهيل شاهين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال من قناة "سكاي نيوز" عمن هو "أقرب حليف دولي" للحركة: "ليس لدينا حلفاء بكامل معنى الكلمة. لسنا أعضاء في أي حلف أو أي كتلة عسكرية".

وأضاف أن الحركة تريد وتسعى إلى "تعاون جميع الدول في بناء أفغانستان".

وفي معرض رده على سؤال آخر نفى شاهين أن تكون "طالبان" تحصل على أي دعم مالي من باكستان أو الصين أو روسيا، مضيفا "لكن لدينا علاقات جيدة معها".

المصدر: "سكاي نيوز"

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