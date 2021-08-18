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الإمارات تؤكد استضافتها أشرف غني

أخبار العالم العربي

الإمارات تؤكد استضافتها أشرف غني
Reuters KEN CEDENO
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أكدت الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأمارات عن الوزارة أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

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"كابل نيوز": أشرف غني استقر في أبو ظبي بعد فراره من أفغانستان

وفي وقت سابق اليوم أفاد تقرير نشره موقع "كابل نيوز" الأفغاني بأن غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان".

المصدر: وكالات

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