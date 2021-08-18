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المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي

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المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي
Reuters
سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان
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أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، سهيل شاهين، توضيحا بشأن إجرائه مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.

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وقال شاهين، في تغريدة على حسابه على "تويتر" "أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابل في يد الإمارة الإسلامية طالبان، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وكانت القناة العبرية لفتت إلى أن شاهين تحدث لمراسلها روي كايس، من دون أن يتأكد من حقيقة أنه يعمل لصالح وسيلة إعلامية إسرائيلية.

وقال شاهين في المقابلة إنه "لا يجب على الناس أن يخافوا ويهربوا، فتطبيق الشريعة يعني أنه سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار".

وأكد شاهين أن طالبان مهتمة بعلاقات جيدة مع العالم، وأنها لن تؤذي الأقليلت في البلاد.

ونفى المتحدث أي تعاون بين حركتي طالبان وحماس.

المصدر: RT

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