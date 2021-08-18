المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي

أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، سهيل شاهين، توضيحا بشأن إجرائه مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.

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وقال شاهين، في تغريدة على حسابه على "تويتر" "أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابل في يد الإمارة الإسلامية طالبان، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

I do many interviews with journalists every day after the falling of provincial centers of Afghnistan and the capital Kabul to the Islamic Emirate, some journalists maybe masquerading but I haven’t done interview with any one introducing himself he is from an Israeli media. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 17, 2021

وكانت القناة العبرية لفتت إلى أن شاهين تحدث لمراسلها روي كايس، من دون أن يتأكد من حقيقة أنه يعمل لصالح وسيلة إعلامية إسرائيلية.

وقال شاهين في المقابلة إنه "لا يجب على الناس أن يخافوا ويهربوا، فتطبيق الشريعة يعني أنه سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار".

وأكد شاهين أن طالبان مهتمة بعلاقات جيدة مع العالم، وأنها لن تؤذي الأقليلت في البلاد.

ونفى المتحدث أي تعاون بين حركتي طالبان وحماس.

المصدر: RT