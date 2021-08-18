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بوتين يبحث مع رئيس طاجيكستان تطبيع الوضع في أفغانستان والأمن الإقليمي

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بوتين يبحث مع رئيس طاجيكستان تطبيع الوضع في أفغانستان والأمن الإقليمي
Sputnik Aleksey Nikolskyi
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات على الساحة الأفغانية مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان في مكالمة هاتفية بين الجانبين.

وأعلن الكرملين أن بوتين ورحمان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكدا على أهمية ضمان أمن المدنيين وتطبيع الوضع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة ضمان الاستقرار الإقليمي".

واتفق الرئيسان على استمرار الاتصالات بين الجهات المختصة في البلدين بهذا الشأن.

كما بحثا التحضيرات لقمّتي منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي المزمع عقدهما في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وجاء الاتصال على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على كابل واضطراب الوضع في أفغانستان المحاذية لطاجيكستان، عضو منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم أيضا روسيا وأرمينا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: RT

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