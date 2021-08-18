وزيرا خارجية روسيا وتركيا يحثان الأطراف الأفغانية على ضمان الأمن في أسرع وقت

أكدت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ناشدا القوى الرئيسية في أفغانستان ضمان الأمن في البلاد، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف وتشاووش أوغلو بحثا بالتفصيل آخر المستجدات على الساحة الأفغانية خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن الوزيرين في سياق حديثهما عن الملف الأفغاني "أعربا عن اهتمامهما المشترك باستقرار الوضع وحثا القوى الوطنية الرئيسية على ضمان الأمن وسيادة القانون في البلاد بأسرع وقت ممكن".

ولفت البيان إلى أن المكالمة تطرقت أيضا إلى مسائل أخرى مطروحة على الأجندة الدولية والثنائية واستعراض جدول الاتصالات القادمة بين موسكو وأنقرة على أعلى المستويات.

المصدر: RT